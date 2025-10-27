El 'Manifiesto por la economía plateada' se firmará en Cáceres este viernes para mejorar la vida de los mayores

Cáceres acogerá la firma del 'Manifiesto por la economía plateada', un documento promovido por la Fundación Mapfre para impulsar la economía sénior y aprovechar su potencial en las comunidades de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Asturias, territorios históricamente conectados por la Ruta de la Plata, donde la despoblación rural exige nuevas vías de desarrollo y es clave atraer población y mejorar la calidad de vida de los mayores.

El acto de firma se celebrará el próximo viernes, 31 de octubre, a las 12,30 horas, en el marco del 'III Congreso Internacional de la Economía Plateada', organizado por Adiper, que tendrá lugar en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña.

El encuentro contará con la participación de Antonio Huertas, presidente de MAPFRE, y representantes de la Junta de Extremadura, así como responsables institucionales de las comunidades autónomas implicadas.

Durante la sesión, además de presentar el documento, se compartirán las principales propuestas debatidas en este congreso para adaptar la economía al cambio demográfico, así como las oportunidades y barreras a tener en cuenta para conseguirlo.

Cabe recordar que la conocida como 'economía plateada' reúne las actividades económicas, productos y servicios orientados a responder a las necesidades de las personas mayores de 55 años. Este concepto no se limita solo a la salud o los cuidados, sino que pretende englobar aspectos como una tecnología adaptada, viviendas, actividades de ocio, transportes accesibles o turismo que cubra las necesidades de este sector de la población.