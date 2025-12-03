Mancomunidad Sierra de Gata propone a Diputación colaborar con la asociación Ruminhaui para atraer población migrante al medio rural

Abrir una puerta a la posibilidad de atraer familias a las zonas rurales. Este ha sido uno de los temas que se han puesto sobre la mesa durante la reunión que ha mantenido el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con el presidente de la Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata, Pablo Iglesias.

La propuesta de esta entidad territorial es establecer una colaboración con la Asociación Ruminhaui, “que desarrolla una importante labor social y cultural de acompañamiento a población migrante, especialmente de origen latinoamericano”, para atraer a familias al territorio, a zonas rurales, en este caso, a los municipios de Sierra de Gata.

“La cuestión de traer familias al territorio no es fácil -reconoce Iglesias-, estamos hablando de personas, se tiene que generar un arraigo, tiene que haber oferta de empleo, tiene que haber vivienda… por lo tanto, es necesario un trabajo conjunto, una colaboración que puede pasar por los ayuntamientos, la diputación, la asociación y otras entidades”.

Ya el presidente de la diputación se ha comprometido que para el mes de enero se mantendrá una reunión con la asociación, “y así poder ir poniendo piedras para construir la casa, porque esto tiene que ser paso y paso, y puede ser muy interesante”, ha aseverado Pablo Iglesias.

Por otro lado, en referencia al proyecto arqueológico Pradocastaño, una iniciativa de recuperación del patrimonio arqueológico de la localidad de Hernán-Pérez, a través de procesos basados en la metodología de la arqueología comunitaria, Iglesias, alcalde también de este municipio, ha planteado “un paso más”: crear un título para formar a alumnado de Prehistoria sobre dinamización del patrimonio local con una visión del desarrollo rural.

Así, ha solicitado la colaboración de la Diputación de Cáceres para la gestión y financiación de esta idea, que se presentará también a la Universidad de Extremadura o a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, recordando que ya se tiene convenios de colaboración para distintas cuestiones con la Universidad de Vigo o la de Salamanca.

“Esto -ha manifestado Iglesias- ayudaría a generar esa perspectiva de la gestión del patrimonio desde lo rural, desde la propia comunidad local, porque pensar que el patrimonio rural lo puede gestionar un gobierno autonómico o el gobierno del Estado o las propias diputaciones en soledad es absurdo, así que o las propias comunidades rurales y los ayuntamientos asumen, en cierta medida, la gestión de ese patrimonio, que además es una competencia reconocida en el artículo 25 de la ley de Bases del Régimen Local, o es imposible”.

Por último, y como alcalde de Hernán Pérez, Pablo Iglesias ha trasladado al presidente de la Diputación la necesidad de la localidad de poner en marcha suelo industrial, “hay demanda de agricultores y de empresas, y tenemos ya suelo, tenemos un polígono prácticamente desarrollado, pero necesitamos alguna inversión más para ponerlo todo en orden”.