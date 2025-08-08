Malpartida de Cáceres celebrará desde este viernes la Semana Grande de las Fiestas de Verano con más de 30 eventos

Malpartida de Cáceres celebrará desde este viernes, día 8, la Semana Grande de las Fiestas de Verano Malpartídate 2025, en la que se celebrarán 30 eventos hasta el domingo, día 17 de agosto, entre deportivos, festivos, juveniles, culturales o infantiles.

Las actividades comenzarán este fin de semana, que estará dedicado a los Carnavales de Verano. Así, el viernes será el Carnaval Joven, para menores de 18 años, en la Plaza de la Nora, con pasacalles previo a partir de las 22,00 horas.

En esta jornada habrá música, talleres y bebidas sin alcohol para todos y será la antesala del Carnaval de Verano que se celebrará el sábado, 9 de agosto, y que prevé la presencia de unas 5.000 personas y unas 60 comparsas participantes.

La concentración tendrá lugar a partir de las 23,00 horas y el Pasacalles, que parte de la Plaza Mayor, comenzará a las 23,30 horas hasta la Plaza de Toros, donde tendrá lugar la Fiesta de Carnaval, amenizada por el grupo 'El regreso de la década', formado por exmiembros de La Década Prodigiosa.

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha informado en nota de prensa de que se repartirán 600 euros en premios a las mejores comparsas.

Por su parte, el domingo 10 de agosto se celebrará el Carnaval Senior con baile en la Plazuela del Sol organizado por el Hogar Club La Paz. Además, este viernes, día 8, se celebrarán las finales de la Liga local de fútbol-sala y habrá teatro "linamorgano" de la mano de 'Los Peregrinos'.

La semana comenzará repleta de eventos desde el lunes, 11 de agosto, con citas destacadas como las Olimpiadas Deportivas para niños, la Misa del Emigrante en la ermita de San Isidro y el Gran Prix con pruebas de humor para los jóvenes en la Plaza de la Nora.

El martes se celebrará el tradicional stand turístico de Malpartida de Cáceres en el mercado local con entrega gratuita de pósters de la localidad, la Fiesta del Agua y la Espuma en la Plaza Mayor para disfrute de todos los públicos y, por último, la misa cantada en la ermita de San Antonio.

El miércoles 13, se celebrará la Ruta Histórica, un evento que profundiza de forma teatralizada en la historia de Malpartida de Cáceres y que suele congregar a cientos de personas en la Plaza de Aizenay. En esta ocasión la temática será Malpartida y el cine.

Ya el jueves, día 14, darán comienzo los eventos más importantes con conciertos y verbenas. Ese mismo día serán protagonistas los tributos a Loquillo y música de los 90 en la Plaza Mayor, junto a una discoteca móvil en la Plaza de Toros.

Asimismo, el viernes 15 se celebrará el Día del Emigrante con el acto 'La voz de los emigrantes' por la mañana, la Ruta Cicloturista con más de 400 participantes por la tarde y, para acabar el día, concierto de Paco Santos en la Plaza Mayor y discoteca móvil para los más jóvenes.

El sábado, día 16, será el Día de las Peñas, con ofertas especiales en los bares, música y DJs durante todo el día en la Plaza Mayor y, por la tarde, charanga y pasacalles a partir de las 20,00 horas.

Como novedad este año se celebrará una 'Fiesta Holi' en la Calle Pajares para los más jóvenes. Mientras, en la Plaza Mayor, actuará la orquesta Estrella Central a partir de las 2330 horas y, por último y como clausura de la Semana Grande, actuará el domingo 17 la compañía de flamenco Caty Palma con el espectáculo 'Flamenco pura raza'.

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha señalado que este programa "tan intenso" se ha consolidado como "uno de los patrimonios más importantes que posee Malpartida de Cáceres".

"Hay muchos pueblos bonitos, con grandes recursos naturales o museos espectaculares como posee Malpartida, pero pueblos con una agenda cultural tan intensa y variada como esta, hay pocos, y eso supone que cada vez vengan más visitantes y turistas y, sobretodo, que durante el último mes doblemos población en el pueblo", ha asegurado.