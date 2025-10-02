Magistrados de lo Contencioso-Administrativo de toda España mantienen un encuentro en Cáceres

La Asociación de Magistrados Especialistas de lo Contencioso-Administrativo (Ameca) celebra los días 2 y 3 de octubre su encuentro anual, que en esta ocasión reunirá a unos 60 magistrados en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en Cáceres.

Se trata de un congreso que cumple su cuarta edición tras las celebradas con anterioridad en Zaragoza, lugar en el que se creó la citada asociación, Granada y Valencia.

La inauguración que tendrá lugar este jueves, día 2 de octubre, a las 9,00 horas correrá a cargo de la presidenta del TSJEx, María Félix Tena; el vicepresidente del Tribunal Supremo, Dimitry Berberoff; el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Antonio Montero Fernández, y la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez.

Berberoff además, impartirá la ponencia inaugural bajo el título 'Cuestiones actuales del Derecho de la Unión Europea y su proyección en la jurisdicción contencioso- administrativo'.

Este año, dos de las mesas redondas que tendrán lugar están íntimamente relacionadas con Extremadura al tratar la 'Problemática en materia de patrimonio histórico' y 'Desafíos en materia de derecho agrario'. Otra de las mesas redondas tendrá por objeto 'La justicia como servicio público'.

Tras la correspondiente Asamblea de Ameca, en la que se tratarán las diferentes formas de difundir la especialidad de lo contencioso-administrativo y se decidirá la sede del siguiente encuentro, la clausura correrá a cargo del abogado y ex político Miquel Roca Junyent con su ponencia 'España: Diagnóstico y pronóstico de nuestro Estado de Derecho'.

Todas las mesas contarán con moderadores procedentes del Tribunal Supremo. El encuentro ha contado con la colaboración de la Junta de Extremadura a través de su Consejería de Hacienda y Administración Pública, de las Diputaciones tanto de Cáceres como de Badajoz y el Ayuntamiento de Cáceres.