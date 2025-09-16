Localizan el cadáver de un hombre en el interior de un coche precipitado por un barranco en Cañamero

El cadáver de un hombre de avanzada edad fue localizado este pasado viernes a el interior de un coche que se había precipitado por un barranco al salirse de la carrera cerca de la localidad cacereña de Cañamero.

Una vez fue rescatado el cadáver, este fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia con el fin de determinar las causas exactas del fallecimiento, según los datos aportados por la Guardia Civil.

El hombre localizado podría coincidir con el vecino de Cañamero de 91 años que permanecía desaparecido desde el pasado 10 de septiembre, y en cuya búsqueda participaron agentes de Seguridad Ciudadana, así como un helicóptero y el Equipo Pegaso de la Guardia Civil.

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres se ha hecho cargo de las gestiones para esclarecer lo ocurrido.