SUCESOS

Localizan el cadáver de un hombre en el interior de un coche precipitado por un barranco en Cañamero

La Guardia Civil investiga si es un hombre de 91 años desaparecido el pasado 10 de septiembre en esta localidad.

Redacción

Extremadura |

Localizan el cadáver de un hombre en el interior de un coche precipitado por un barranco en Cañamero
Localizan el cadáver de un hombre en el interior de un coche precipitado por un barranco en Cañamero | Guardia Civil

El cadáver de un hombre de avanzada edad fue localizado este pasado viernes a el interior de un coche que se había precipitado por un barranco al salirse de la carrera cerca de la localidad cacereña de Cañamero.

Una vez fue rescatado el cadáver, este fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia con el fin de determinar las causas exactas del fallecimiento, según los datos aportados por la Guardia Civil.

El hombre localizado podría coincidir con el vecino de Cañamero de 91 años que permanecía desaparecido desde el pasado 10 de septiembre, y en cuya búsqueda participaron agentes de Seguridad Ciudadana, así como un helicóptero y el Equipo Pegaso de la Guardia Civil.

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres se ha hecho cargo de las gestiones para esclarecer lo ocurrido.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer