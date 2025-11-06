Las localidades de la Red de Cooperación Ruta de la Plata reivindican en Cáceres el tren del corredor del oeste ibérico

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, una asociación que aglutina a 36 localidades de Asturias, Castilla-León, Extremadura y Andalucía, además de la Diputación de Cáceres, ha celebrado este miércoles su asamblea general en la capital cacereña donde se ha adherido a un manifiesto a favor de la recuperación del tren Ruta de la Plata, que se suprimió en 1984, y cuya puesta en marcha está promoviendo la plataforma empresarial Sudoeste Ibérico.

El presidente de la red y alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, ha señalado que este tren es "fundamental" como elemento de cohesión para unas regiones que tienen que luchar contra el desarrollo desequilibrado con respecto de otras regiones, "que tienen que luchar contra la despoblación y que tienen que luchar por un crecimiento económico sostenible que permita que nuestras regiones estén en el lugar que por historia y por justicia les corresponde".

"Nos parecía que esto era absolutamente importante y en ese sentido, por unanimidad, hemos suscrito este manifiesto", ha apuntado Fernández en declaraciones a los medios tras la celebración de la asamblea anual que ha reunido en Cáceres a 32 de sus socios. Además, se ha pedido a los ayuntamientos de la red que, a título individual, suscriban el manifiesto "para dar una gran visibilidad" y que, al mismo tiempo, "contacten con todo tipo de asociaciones, sobre todo las asociaciones empresariales, que pueden ser muy importantes en la reivindicación de este corredor".

El manifiesto se elevará al Ministerio de Transportes para que hacer ver a los responsables que "hay unas regiones, que hay unas comunidades, que hay unos pueblos, que hay unas ciudades, que están inquietos por este tema, porque están inquietos por su futuro", ha señalado Fernández, que ha añadido que hay que "pensar en el futuro" y esta conexión del sudoeste ibérico es "estratégica" para el desarrollo de las cuatro regiones de la red.

Por su parte, el alcalde de Cáceres y anfitrión de la asamblea, Rafael Mateos, ha recordado que la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata está a las puertas de cumplir 30 años, ya que fue en 1997 cuando los alcaldes de Gijón, León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Sevilla, firmaron los estatutos que la rigen.

Mateos ha destacado que "es un auténtico privilegio" pertenecer a esta red que vertebra España y que "vende la península ibérica de norte a sur", con ciudades de distintos signos políticos unidas por un interés común como es el desarrollo socio económico de sus territorios.