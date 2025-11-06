ITV

La localidad de Moraleja contará hasta el 18 de diciembre con una ITV móvil de refuerzo

La ITV móvil está ubicada en el Centro de Desinfección del Polígono el Postuero de la localidad y en ella se habilitarán un total de 45 citas diarias.

La localidad cacereña de Moraleja cuenta desde este miércoles, 5 de noviembre, y hasta el 18 de diciembre, con una ITV móvil de refuerzo habilitada por la Dirección General de Movilidad y Transportes.

Con este recurso, la Junta atiende una petición del Ayuntamiento de Moraleja para mejorar el servicio a sus ciudadanos y reducir así la lista de espera para pasar la inspección periódica obligatoria de los vehículos.

La ITV móvil está ubicada en el Centro de Desinfección del Polígono el Postuero de la localidad y en ella se habilitarán un total de 45 citas diarias.

Las personas interesadas pueden solicitar citas para turismos, motocicletas, vehículos ligeros y cuadriciclos de lunes a viernes, de 08,30 a 13,30 horas, en los teléfonos 927090482 o 924666888, o a través de la web habilitada al efecto.

El pago por el servicio se realizará en la propia estación, pudiendo efectuarse en efectivo o con tarjeta de crédito, no siendo válido el pago a través del modelo 050, ha informado la Junta en nota de prensa.

