Llerena ingresa este jueves en la Red de los Pueblos Más Bonitos de España

La localidad pacense de Llerena celebra este jueves, día 11 de septiembre, su proclamación oficial como nuevo integrante de la red nacional de Los Pueblos Más Bonitos de España.

El acto contará con la presencia del presidente de esta marca, Francisco Mestre, junto con el alcalde de Llerena, Daniel Lara Rex, así como representantes regionales.

Este evento tendrá lugar en la Plaza de España llerenense a las 19,30 horas, y se cerrará con actuaciones musicales locales que aportarán la nota festiva a esta ceremonia, informa en nota de prensa la red de Pueblos Más Bonitos de España.

Llerena pasó a formar parte de Los Pueblos más Bonitos de España en enero de 2025, tras haberse sometido a una auditoría y después de que la comisión de calidad de la Asociación resolviese a favor de su incorporación a esta distinguida red de localidades que se esfuerzan por ofrecer una experiencia turística de calidad, al tiempo que protegen y valoran su historia, tradiciones y patrimonio.

Así, la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España cuenta con 122 localidades únicas y su objetivo es promocionar los pequeños municipios de la geografía española agrupándolos bajo una misma marca de calidad con acciones de promoción y eventos culturales.