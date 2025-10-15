El liderazgo femenino en el cooperativismo agroalimentario centra una jornada en Garrovillas de Alconétar

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha celebrado este martes, 14 de octubre, en Garrovillas de Alconétar (Cáceres) la jornada 'Cooperativismo en femenino: mujeres que impulsan la economía rural', con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales y con la colaboración de Fundación La Caixa.

La jornada ha girado en torno a un encuentro de networking con el objetivo de generar conexiones empresariales profesionales, reuniendo así a directoras de cooperativas agroalimentarias socias y representantes de la Sectorial de Igualdad de Oportunidades con la directora general de Empresa de la Consejería de Economía, Celina Pérez.

En esta misma línea, el evento ha incluido también una actividad práctica de digitalización, dirigida a fortalecer las competencias tecnológicas de las participantes.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha puesto de relieve con esta jornada la realidad del liderazgo femenino en las cooperativas agroalimentarias extremeñas y la red de mujeres referentes que ha tejido la unión de cooperativas. "Una red que inspira, empodera y demuestra que el progreso del campo extremeño también tiene nombre de mujer", ha apuntado el presidente de Cooperativas Agro- alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco.

De igual modo, Pacheco ha subrayado que el cooperativismo extremeño no puede entenderse sin "la fuerza, la profesionalidad y la visión de futuro" de las mujeres que forman parte de él. "Su liderazgo está impulsando un modelo más innovador, más participativo y más comprometido con el desarrollo de nuestros pueblos", ha aseverado, informa en nota de prensa Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura.

Por su parte, la presidenta de la Sectorial de Igualdad de Oportunidades, Chelo Sánchez, ha destacado que estas jornadas no solo reconocen el trabajo de las mujeres que ya están al frente de cooperativas, sino que también sirven para inspirar a otras a dar el paso y participar en la toma de decisiones. "La igualdad real se construye desde la participación", ha remarcado.

En este sentido, durante el acto se ha hecho entrega del IV Reconocimiento 'Igualdad Cooperativa', que distingue las iniciativas más destacadas en la promoción de la igualdad de oportunidades y el liderazgo femenino dentro del cooperativismo agroalimentario extremeño.

En esta ocasión, el galardón ha recaído en la directora de la cooperativa Montevirgen de Villalba de los Barros (Badajoz), María Luisa Regaña, por su compromiso con un futuro "más equitativo, inclusivo y participativo" en el cooperativismo agroalimentario extremeño.