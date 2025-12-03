Licitadas las obras de mejora en la estación de autobuses de Trujillo

AUTOBUSES

Lo hace por un importe de 153.322 euros y un plazo de ejecución de los trabajos de seis meses. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 15 de diciembre a las 15:00 horas.

La Junta de Extremadura ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de las obras necesarias para las mejoras en la zona de dársenas de la estación de autobuses de Trujillo, por un importe de 153.322 euros y un plazo de ejecución de los trabajos de seis meses. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 15 de diciembre a las 15:00 horas.

El objeto de las obras es la sustitución de las placas del falso techo en la zona de dársenas de la estación de autobuses de Trujillo, al haberse detectado fallos del sistema de fijación de los paneles de madera-cemento que conforman el falso techo de la cubierta actual de las dársenas, que provocan deformaciones, desprendimientos y roturas de placas, comprometiendo la seguridad de los usuarios de estas instalaciones.

Las actuaciones consisten en el desmontaje de placas de madera-cemento del falso techo de la cubierta de las dársenas, el montaje de falso techo de chapa lisa en aluminio termolacado, la reparación de filtraciones puntuales en la cubierta; y la limpieza de las cubiertas, canalones y bajantes.

Esta actuación se enmarca entre las 77 incluidas en el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible que se aprobó el pasado mes de julio.

