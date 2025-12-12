Licitada la segunda fase para erradicar el nenúfar mexicano en Badajoz

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la licitación por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de la segunda fase del proyecto de actuaciones de control de la especie exótica invasora nenúfar mexicano en la cuenca del Guadiana en el término municipal de Badajoz.

La actuación contará con una inversión que supera los 20 millones de euros, según un comunicado de la CHG.

Esta intervención, que incluye zonas de la Red Natura 2000, contempla la extracción de esta especie invasora en los denominados tramo 2 (desde el puente de la Autonomía hasta el puente Real), tramo 3 (desde el puente Real hasta el azud de la Granadilla) y tramo 4 (desde el azul hasta la frontera con Portugal, en la confluencia con el río Caya).

Los trabajos consistirán en la retirada selectiva de sedimentos y rizomas exclusivamente en las zonas donde se ha detectado la presencia del nenúfar mexicano con el fin de evitar la alteración del lecho natural del río.

Para ello se emplearán técnicas combinadas de extracción manual y mecanizada, así como maquinaria especializada, como equipos anfibios y retroexcavadoras flotantes, que permitirán operar incluso en periodos de lámina de agua elevada.

El desarrollo incorpora además “un amplio conjunto de medidas ambientales destinadas a preservar el ecosistema”, como el rescate y traslado de fauna ictiológica durante los vaciados controlados, el inventario y seguimiento de flora y fauna, el control de la calidad del agua, la implantación de sistemas de limpieza y desinfección para evitar la dispersión de especies invasoras, el análisis de lodos y campañas de divulgación y educación ambiental.

El proyecto también desarrollará un plan de restauración ambiental que incluye actuaciones de revegetación con especies autóctonas, la mejora de hábitats de avifauna e ictiofauna, y el refuerzo de poblaciones de nenúfares autóctonos.

La actuación se cofinanciará con fondos europeos en el marco del Programa Plurirregional de España Feder 2021/2027.