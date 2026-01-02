Licitada la obra del Museo del Madruelo en Cáceres para albergar la Colección Helena Folch-Rusiñol y ordenar su entorno

La Plataforma de Contratación del Estado ha publicado la licitación de las obras de construcción del Museo del Madruelo en Cáceres destinado a albergar la Colección Helena Folch-Rusiñol, junto con la ordenación de su entorno.

La actuación responde a la voluntad de implantar en la ciudad una nueva institución museística con categoría de museo, organizada en dos secciones, una dedicada a la cerámica y otra a los instrumentos musicales, a partir de las dos colecciones creadas por la familia Folch-Rusiñol, actualmente propiedad de Alejandro Maluquer Solá.

El mismo, señala la Junta en nota de prensa, se enmarca en los compromisos asumidos tras la firma, el 5 de abril de 2021, del contrato de comodato entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y el propietario de la colección, por el que se acordó la cesión gratuita, por un periodo de 25 años prorrogables, de un conjunto integrado por dos colecciones indisociables.

Por un lado, una colección de cerámica española y, por otro, otra de instrumentos musicales etnológicos de carácter internacional, estableciéndose asimismo las obligaciones de las partes. La actuación se desarrollará en el ámbito del antiguo colegio 'El Madruelo' de Cáceres, inmueble cedido por el Ayuntamiento a la Junta de Extremadura y ubicado en el borde este del casco urbano, en la Ribera del Marco.

Su proximidad a la ciudad monumental y, en particular, al Palacio Godoy y a la iglesia de Santiago, le confiere una posición estratégica para su transformación en un equipamiento museístico de primer orden.

El edificio del antiguo colegio, deteriorado y en desuso, representaba una oportunidad para recuperar un espacio urbano para la ciudad, dotándolo de un uso cultural con notable potencial turístico, educativo y económico. De ahí que se ejecutase la demolición del inmueble como paso previo a la construcción del nuevo museo en ese emplazamiento.

En concreto, el presupuesto base de licitación de este contrato asciende a 14,4 millones de euros. La financiación de las obras se distribuirá en las anualidades 2026, 2027 y 2028 por importes de 500.000 euros, 8,5 millones de euros y 5,4 millones de euros respectivamente.