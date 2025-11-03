A licitación obras de mejora en 16 tramos de carreteras extremeñas, por 2,8 millones de euros

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha anunciado la apertura hasta el 26 de noviembre de 2025 del plazo de licitación de obras de mejora de la seguridad viaria en 16 tramos de carreteras de la red autonómica, por un importe de 2.861.474 euros.

Los trabajos se llevarán a cabo de acuerdo con los estudios de diagnóstico de seguridad vial disponibles en relación con los sistemas de protección para motoristas, informes TCA, informes sobre accidentes mortales y análisis de tramos con alta incidencia en atropellos de animales, según ha informado la Junta.

El contrato está dividido en tres lotes, el primero de ellos con actuaciones en las carreteras EX203, EX205, EX208, EX370, EX118 y EX386, con obras que se desarrollarán durante cuatro meses.

El lote 2 incluye la actuación en las carreteras EX103 y EX112, que se desarrollará en tres meses y las obras en la EX104, EX105, EX209, EX300, EX320, EX322, EX345 y EX363 conforman el lote 3, que se ejecutará durante cuatro meses.

Se trata de actuaciones para mejorar la capa de firme en curvas, mejorar la señalización horizontal, colocación de balizas disuasores de fauna, mejoras en las barreras de seguridad con protección para motoristas en curvas, y ubicación de bandas transversales de alerta, entre otros trabajos.

Estas obras, que comenzarán en 2026, están financiadas en un 15 por ciento por fondos de la comunidad autónoma y en un 85 por ciento mediante fondos FEDER.