La licitación de obra pública sube un 251% de enero a septiembre en Extremadura, el mayor incremento por comunidades

La licitación de obra pública en términos relativos ha aumentado un 251 por ciento en Extremadura entre enero y septiembre de este año, hasta los 380 millones, lo que supone el mayor incremento por comunidades autónomas.

Tras Extremadura, en el crecimiento de las licitaciones en dicho periodo se sitúa Comunidad Valenciana, con un 145 por ciento, hasta los 588 millones de euros.

Por el contrario, Madrid ha sido la región que más las ha reducido (-30 por ciento), sólo acompañada de Cantabria, donde han caído un 21 por ciento (82 millones) y de Castilla y León, región donde han retrocedido un 17 por ciento (420 millones). El resto las han aumentado.

Así, la licitación de obra pública lanzada por todas las administraciones públicas del país ha alcanzado los 24.150 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un incremento del 13,4 por ciento respecto al año anterior.