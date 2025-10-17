SUCESOS

Libertad provisional para los tres detenidos por una supuesta doble agresión sexual en Almendralejo

El juez ha decidido liberar a los acusados al considerar que el relato de las presuntas víctimas no presentaba suficientes indicios sólidos, pero prosigue la investigación de los hechos denunciados.

Redacción

Extremadura |

Libertad provisional para los tres detenidos por una supuesta doble agresión sexual en Almendralejo

Los tres detenidos en Almendralejo por una presunta doble agresión sexual quedaban en libertad provisional. La denuncia fue presentada por dos mujeres que señalaron que los hechos habrían ocurrido la semana pasada.

El juez encargado de la investigación ha decidido liberar a los acusados al considerar que el relato de las presuntas víctimas no presentaba suficientes indicios sólidos que justificaran mantener la detención. La investigación sigue abierta mientras se recaban más pruebas que puedan esclarecer los hechos.

Las autoridades recuerdan que la libertad provisional no implica la absolución y que cualquier persona denunciada mantiene la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en sede judicial.

