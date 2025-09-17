Libera lanza la 9º edición de '1m2 por las playas y los mares' que recogerá 'basuraleza' en cinco puntos de Extremadura

El Proyecto LIBERA, impulsado por SEO/BirdLife en colaboración con Ecoembes, ha lanzado la novena edición de la campaña '1m2 por las playas y los mares', en la que se recogerá y clasificará la 'basuraleza' de 339 puntos de la costa española, incluidos cinco espacios en Extremadura, según han informado sus impulsores.

En concreto, los voluntarios actuarán en la Playa de Los Calicantos (Badajoz), Rosalejo (Cáceres), la Cantera del Cabezo, San Isidro o el Pilón y Fuente 'El Espadañal'.

De este modo, la campaña --que tiene el objetivo de conocer mejor la presencia y el impacto de los residuos en los ecosistemas marinos-- se llevará a cabo desde este 20 de septiembre hasta el día 5 de octubre en 339 puntos costeros y fondos marinos, como la playa de la Punta, en Valencia, la playa de Sacaba, en Málaga o la playa de la Maruca, en Cantabria.

De este modo, ha explicado que esta movilización ciudadana busca, no solo liberar de basura estos espacios naturales, sino también recopilar información útil para plantear soluciones sostenibles a la problemática de la 'basuraleza'.

Durante los días que se lleve a cabo la campaña, voluntarios de diferentes colectivos, entidades y asociaciones participarán en las acciones organizadas en distintas localizaciones de la costa española, así como en áreas submarinas y recolectarán y clasificarán los residuos encontrados. La ONG ha afirmado que esta actividad de ciencia ciudadana tiene como objetivo generar conciencia y fomentar un cambio en los patrones actuales de producción, consumo y gestión de residuos.

Asimismo, esta novena edición de '1m2 por las playas y los mares' contará con la participación de organizaciones colaboradoras como Oceánidas o Mater, junto con otros colectivos como Cruz Roja Española, Asociación Hombre y Territorio, o la Asociación Terramare, entre otros.