Laureano León (PP) y Manuel Borrego (PSOE) toman posesión de sus escaños como senadores autonómicos por Extremadura

El 'popular' Laureano León y el socialista Manuel Borrego han tomado posesión este martes, día 17, de sus respectivos escaños como senadores autonómicos designados en representación de la comunidad autónoma de Extremadura.

Ambos han adquirido así su condición plena como senadores al inicio de la sesión plenaria que se celebra este martes en la Cámara Alta. En el caso de Laureano León, después de jurar su acatamiento a la Constitución, y en el de Manuel Borrego después de prometer su acatamiento a la Carta Magna.

Tras tomar posesión de sus escaños, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha trasladado a ambos la "más sincera y calurosa bienvenida" a dicha institución.

Los dos nuevos senadores extremeños llegan a la Cámara Alta a propuesta del PP (en el caso de Laureano León), y del PSOE (en el de Manuel Borrego) en representación de la comunidad autónoma, y tras ser designados por la Asamblea el pasado 12 de febrero, después de las elecciones autonómicas celebradas el pasado 21 de diciembre.

Cabe recordar que la designación de ambos senadores salió adelante en la Cámara legislativa extremeña con el voto a favor de PP y PSOE, en contra de Vox, y la abstención de Unidas por Extremadura.

Así, Vox dejaba de contar con el senador por designación autonómica del que sí disfrutó en la pasada legislatura en la región en virtud del acuerdo para la gobernabilidad alcanzado entonces por el PP y la formación de Santiago Abascal, y que hasta el momento no se repite en esta nueva legislatura en Extremadura.