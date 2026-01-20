Lanzan una nueva campaña 'Vacaciones en Paz' en la que niños saharauis pasan el verano con familias extremeñas

La organización NUR Saharaui Extremadura inicia la campaña Vacaciones en Paz 2026, una iniciativa solidaria que permitirá a niños saharauis disfrutar de unas vacaciones en España, lejos de las "dificultades" y el "conflicto" de su región natal.

El proyecto tiene como objetivo proporcionar a los menores saharauis un "respiro" en un entorno "seguro" con familias, donde no sólo puedan descansar, sino también acceder a atención médica y participar en actividades educativas y culturales.

Tras el "positivo" impacto de la campaña del año anterior, la asociación busca ampliar la acogida de nuevos niños y niñas, además de seguir ofreciendo la oportunidad a aquellos que regresan para continuar con su proceso de integración.

NUR Saharaui está formada por un grupo de voluntarios con amplia experiencia en el programa Vacaciones en Paz. Estos voluntarios brindan apoyo constante a las familias de acogida durante toda la estancia de los niños, garantizando que tanto los menores como las familias tengan una experiencia "positiva" y "enriquecedora".

Así, Vacaciones en Paz es un programa organizado por NUR Saharaui Extremadura, la Delegación Saharaui para Extremadura y el Ministerio de Juventud y Deportes de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Una oportunidad para que los niños y niñas saharauis de entre 8 y 12 años aproximadamente de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) reciban atención sanitaria, compartan su cultura con las familias de acogida, y vivan un verano que "marca la diferencia", recuerda en nota de prensa NUR Saharaui Extremadura.

Así, el próximo 29 de enero se celebrará un evento informativo en la sede de Amnistía Internacional Cáceres, a las 18,00 horas, para hablar sobre el programa de Vacaciones en Paz.