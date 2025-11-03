El PP lamenta que el acuerdo hispano-luso retrasará la alta velocidad Madrid-Badajoz hasta 2034

El PP de Extremadura ha lamentado este sábado que el acuerdo adoptado entre el Gobierno de España y el de Portugal traiga consigo el retraso de la alta velocidad Madrid-Badajoz hasta 2034 sin, asegura, "defender que el AVE sea una realidad" en la región en 2030.

"Nos oponemos frontalmente a que esta conexión ferroviaria entre Madrid y Badajoz se retrase hasta 2034", ha remarcado la formación este domingo en nota de prensa, agregando que los extremeños "merecen" una "alta velocidad de verdad" donde el trayecto "dure dos horas y no cinco como sería en 2030 entre Madrid y Lisboa", según, agregan los 'populares' lo "acordado en Europa esta semana".

Esta decisión, advierte el PP regional, "perjudicaría la competitividad de Extremadura", región que, insiste la formación, no puede "volver a los tiempos del silencio, al de los agravios y al de las deudas históricas".

Ello, agregan los populares, "no puede ser una herramienta más para el bloqueo o la paralización de los buenos datos cosechados en estos dos últimos años" en los cuales, recuerdan, las exportaciones "han crecido cumpliendo récord en 2024 llegando a más de 3.300 millones de euros".

Asegurando que Extremadura "merece que la dignifiquen", los 'populares' han insistido sobre la necesidad del AVE para Extremadura, petición histórica "hecha en numerosas ocasiones, tanto en solitario como a través de declaraciones institucionales junto con los presidentes de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla la Mancha y Galicia".