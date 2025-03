El PP lamenta el engaño socialista y recalca que no se han perdido fondos de reestructuración del viñedo

El Partido Popular lamenta la oposición destructiva del partido socialista quienes, en esta ocasión, han ha vuelto a mentir porque es absolutamente falso que se hayan perdido fondos de la ayuda a la reestructuración del viñedo; lo que no dicen es que con los fondos de 2024 se han tenido que pagar atrasos que había dejado el anterior Gobierno del PSOE.

Hay que aclarar que la ayuda concedida a Extremadura para este fin es más de 8,5 millones de euros y se ha reconocido un total de 164 solicitantes. Por cierto, como apunte, en la convocatoria de 2024 todas las titulares de explotación que son mujeres y lo han solicitado, han obtenido resolución estimatoria.

Es decir, que el proceso de pagos realizados con fondos a la reestructuración del viñedo en 2024 ha sido positivo y se han optimizado dichos fondos. Además, los pagos de 2024 en total han sido 10,8 millones para la reestructuración del viñedo.

El Gobierno de la Junta cumple y quien miente y no cumple es el Partido Socialista que no dice que el año pasado no se ha podido llegar a más beneficiarios porque con el importe concedido se han tenido que pagar 373 expedientes pendientes de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 lo que ha supuesto más de 3,7 millones de euros destinados a esos retrasos.