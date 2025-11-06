Kiko Veneno, Modestia Aparte y Amistades Peligrosas actúan este sábado en Cáceres en el festival 'Locos por la música'

La gran carpa instalada en el recinto ferial de Cáceres, que ha acogido ya festivales como Extremúsika y Horteralia, volverá a abrir sus puertas este sábado, 8 de noviembre, en el festival 'Locos por la música', que reunirá a artistas y grupos musicales como Kiko Veneno, Modestia Aparte, No me pises que llevo chanclas o Amistades Peligrosas.

A ellos se sumarán Los Rebeldes, Hechizo y La Poptelera, además de la animación de DJ Pulpo y Cherri Coke DJ, que completan el cartel de este certamen que cuenta con una trayectoria consolidada desde hace más de una década, y que se ha convertido en un referente nacional dentro del circuito de festivales nostálgicos de los años 80 y 90.

El recinto abrirá sus puertas a las 16,00 horas y la música no parará hasta las dos de la madrugada, "en una auténtica maratón de recuerdos, baile y emociones", informa la organización. Un total de 10 horas de espectáculo diseñado para todos los públicos, con un despliegue técnico y artístico de primer nivel.

Para facilitar el traslado hasta el recinto ferial cacereño, la línea 4 del bus urbano estará disponible en su horario normal y se dispondrá de un refuerzo con un bus articulado, que saldrá desde el Parque José María Saponi, con un horario de 20,00 a 02,00 horas.

La organización ha dispuesto taquillas que pueden reservarse para guardar las pertenencias que, además, están equipadas con conectores para cargar dispositivos móviles.

Las entradas están a la venta a través de los canales oficiales. El precio es de 29 euros (entrada general, gastos incluidos) y 49 euro (entrada VIP, con gastos de gestión incluidos).

'Locos por la música' es una producción de la agencia de comunicación Amantesdementes, y cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Cáceres y otras entidades colaboradoras.