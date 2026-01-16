El jurado popular considera que la mujer acusada de asesinar a su pareja en Zafra en julio del 2024 es culpable de los hechos

El jurado popular consideraba finalmente tras el fallo, que Nerea Fernández, es culpable de asesinar a su novio al apuñalarlo cuando estaba dormido en la cama, en unos hechos que tuvieron lugar en julio del 2024 en Zafra.

El veredicto del jurado por unanimidad de sus miembros, acepta por completo el relato de la acusación y rechaza que esta mujer actuase en legítima defensa, por lo que se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel. Por su parte el abogado defensor ha anunciado que recurrirá este fallo al considerarlo «injusto». Mantiene que el asesinato no está justificado.