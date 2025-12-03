La Junta traslada "tranquilidad" ante la peste porcina a los ganaderos extremeños con los que se reunirá este miércoles

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible citará este miércoles a las organizaciones agrarias y al sector cinegético para abordar el brote de peste porcina detectado en Cataluña y para trasladarles un mensaje de "absoluta tranquilidad" al encontrarse en permanente contacto con el ministerio y ante la posibilidad de activar los protocolos que sean necesarios.

Así, la portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, ha asegurado que hay "comunicación permanente" con el sector primario y también con el cinegético sobre este foco que se encuentra "concentrado" en un "ámbito concreto".

Por tanto, "trasladar tranquilidad, seguridad, coordinación, colaboración al máximo nivel y comunicación a todas las entidades", ha subrayado la consejera, quien asimismo ha remarcado que "hay mucha más prevención", en la que ha enmarcado dos acuerdos del Consejo de Gobierno en materia de sanidad animal como muestra de que el sector tiene al gobierno "al lado", al igual que consumidores.