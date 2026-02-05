La Junta subraya la necesidad de planificar el relevo familiar para garantizar la continuidad de las empresas extremeñas

La directora general de Empresa de la Junta en funciones, Celina Pérez Casado, ha subrayado la necesidad de planificar el relevo familiar para garantizar la continuidad de las empresas en la región.

De este modo lo ha defendido durante su participación este miércoles en Mérida en una nueva jornada del Programa Releva Empresa Familiar, una iniciativa llevada a cabo por la Junta de Extremadura y la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, destinada a empresas de la región.

Durante la sesión se han abordado las claves para planificar con éxito el relevo familiar y garantizar la continuidad, estabilidad y legado de las empresas familiares extremeñas, poniendo el foco en la anticipación, la profesionalización y la prevención de conflictos.

"El relevo generacional constituye uno de los principales retos para asegurar la continuidad de estas compañías y la estabilidad de su actividad económica", ha señalado Pérez Casado, quien ha incidido en la necesidad de abordar este proceso de forma organizada y planificada.

La jornada ha contado con dos ponencias principales. Por un lado, la intervención 'Cómo afrontar el relevo generacional en la empresa familiar', a cargo de Tomás Bañegil, catedrático y director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Extremadura, quien ha analizado los principales factores de éxito para garantizar una transición ordenada y sostenible en este tipo de empresas.

Además, se ha mantenido un diálogo con el empresario familiar Andrés de la Villa, administrador y miembro de la segunda generación de BigMat Tevisa, quien ha compartido su experiencia directa en procesos de continuidad empresarial, aportando una visión práctica basada en un caso real de relevo familiar, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

ALTA ACOGIDA DEL PROGRAMA Y NUEVAS JORNADAS

La directora general ha destacado la "gran acogida" del Programa Releva Empresa Familiar, que se está difundiendo por todo el territorio extremeño a través de distintas jornadas ya celebradas en Plasencia y Mérida, y que continuará en los próximos meses con nuevas sesiones previstas en febrero y marzo en Don Benito, Los Santos de Maimona, Badajoz, Cáceres y Navalmoral de la Mata.

El programa contempla dos grandes líneas de trabajo. La primera se centra en la sensibilización y promoción del relevo en la empresa familiar, mediante estas jornadas informativas sobre las claves que facilitan este proceso.

Además, el programa incluye una formación intensiva de 40 horas que abordará aspectos clave como la planificación del relevo, la fiscalidad, la resolución de conflictos y los principales retos a los que se enfrentan las empresas familiares.

Asimismo, se elaborará un informe sobre la situación actual de la empresa familiar en Extremadura, con el objetivo de identificar necesidades y favorecer la continuidad empresarial.

Posteriormente, está prevista una convocatoria destinada a apoyar la contratación de servicios especializados para la elaboración de protocolos familiares y planes estratégicos de relevo.

PLAN 'EXTREMADURA SIGUE'

El Programa Releva Empresa Familiar se enmarca en Extremadura Sigue, un plan dotado inicialmente con casi tres millones de euros, cuyo objetivo es impulsar y apoyar el relevo empresarial en la región.

Celina Pérez ha subrayado que este plan responde al desafío "crucial" del relevo generacional en las empresas, especialmente en el ámbito rural, y ha advertido de que en los próximos años "muchos" negocios viables y autónomos se verán "amenazados" por la jubilación de sus propietarios sin un relevo claro, lo que conlleva la pérdida "no sólo de empresas, sino también de empleo, conocimiento y vitalidad económica en nuestros pueblos".

En este sentido, ha destacado que Extremadura Sigue es una respuesta estratégica y coordinada para facilitar el relevo generacional y empresarial, asegurar la continuidad de los negocios, fomentar un emprendimiento sostenible y priorizar el desarrollo de las zonas más afectadas por la despoblación.

"Este plan no sólo busca mantener empresas abiertas; busca mantener viva la esencia de nuestros pueblos, garantizar el empleo y ofrecer nuevas oportunidades a nuestros ciudadanos", ha añadido.

Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura reafirma su "compromiso" con la continuidad del tejido productivo regional, el fortalecimiento de la empresa familiar y el desarrollo económico y social de Extremadura.