Junta y sindicatos avanzan en el proceso para que 138 plazas de bomberos conductores pasen al 100% de temporalidad

La Junta de Extremadura y los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, USO y SGTEX han mantenido este lunes la reunión de la mesa negociadora del proceso que permitirá que 138 plazas de bomberos forestales conductores pasen del 50 por ciento de temporalidad actual al 100 por cien, es decir, de trabajar 6 meses a hacerlo todo el año.

El director general de Función Pública, Domingo Expósito, ha destacado al término de este encuentro el consenso mayoritario de los sindicatos a la propuesta de la Junta, que supondrá un "avance en la apuesta del Gobierno regional por la creación de empleo estable".

En el encuentro, convocado por la Dirección General de Función Pública, han participado representantes de las consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Su celebración supone cumplir "un paso más" en el proceso que permitirá que el 1 de diciembre estén creadas las 138 plazas al 100 por cien de temporalidad, en lugar del 50 por ciento actual.

De esta forma, el Plan Infoex pasará a contar por primera vez en su historia con la misma plantilla dedicada a extinción que a prevención, ha señalado la Junta en nota de prensa.