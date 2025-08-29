La Junta se reúne con el sector turístico de las zonas afectadas por los incendios para trabajar en la promoción turística

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha visitado hoy las zonas afectadas por los incendios recientes en el Valle del Jerte para trasladar el compromiso de la Junta de Extremadura con la recuperación de estos territorios, poniendo el acento en su potencial turístico y en la necesidad de reforzar las acciones de promoción para impulsar su reactivación.

Durante el encuentro con empresarios turísticos que ha mantenido hoy en la Hospedería Valle del Jerte, Bazaga ha destacado que el turismo es muy sensible a las noticias negativas y por eso "ahora toca contar historias bonitas y buenas, no solo de estos lugares, sino de toda Extremadura".

En este sentido, ha subrayado que la principal herramienta para recuperar las reservas y atraer visitantes será la promoción, con campañas específicas orientadas a reforzar lo que queda de temporada y al mismo tiempo dar un impulso al otoño, época clave para el sector turístico regional.

"Queremos estar con el tejido empresarial, escucharles y trabajar juntos en el diseño del proyecto de promoción. Extremadura se vende como un solo destino, pero estas zonas tendrán un trato especial para que la recuperación sea más rápida y efectiva", ha señalado la consejera.

Bazaga ha insistido en que la promoción se orientará a los mercados regional, nacional e internacional, ámbitos en los que la comunidad continúa creciendo.

Según ha explicado, el turista nacional se recuperará de forma inmediata y ya en septiembre se notará el repunte de reservas, mientras que el mercado internacional seguirá siendo estratégico por su estabilidad y capacidad de atracción.

La consejera ha concluido destacando que "para hacer atractivo un lugar no basta con paisajes, también hacen falta servicios y alojamiento, y eso lo ofrece Extremadura en su conjunto", insistiendo en que la colaboración entre Administración y empresarios será esencial para convertir esta adversidad en una oportunidad de promoción y proyección turística.