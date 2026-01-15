La Junta respalda más de 200 eventos deportivos con 1,3 millones de euros

La Junta de Extremadura ha destinado 1,3 millones de euros para financiar más de 200 eventos deportivos dentro de sus circuitos y programas autonómicos en 2025, en apoyo a este motor de desarrollo regional, según ha informado este miércoles el director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro.

La inversión ha incluido el patrocinio de grandes competiciones, ayudas a eventos de especial interés y el sostenimiento de los circuitos autonómicos.

Entre los eventos respaldados por la Junta están la Media Maratón Los Barruecos 2026, incluida en el Circuito de Grandes Carreras de Extremadura, que se celebra este domingo en Malpartida de Cáceres.

Esta edición ha alcanzado la cifra histórica de 1.100 corredores inscritos, convirtiéndose en la edición más numerosa hasta la fecha, casi un 5 % más con respecto al año anterior.

Además, existe una lista de espera de más de 400 corredores, mientras que en la edición anterior fueron más de 300 los atletas que se quedaron sin dorsal.

De los corredores inscritos, 330 son mujeres, lo que representa el 30 % del total, más del 9 % de incremento respecto a la edición anterior y un aumento cercano al 55 % en comparación con los datos de hace dos ediciones.

La prueba ha sido presentada en la capital cacereña con la participación de autoridades y representantes del Club de Atletismo Malpartida Los Barruecos y de la entidad colaboradora Caja Almendralejo.

Amaro ha subrayado que el apoyo a la Media Maratón Los Barruecos se ha enmarcado en una estrategia orientada a fomentar la práctica deportiva.

También busca “promover hábitos de vida saludables, reforzar la cohesión territorial y contribuir a la promoción turística de los municipios extremeños”.

Por su parte, el alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha destacado que la carrera se ha consolidado como una de las pruebas de “mayor afluencia del calendario deportivo regional”.

La prueba ha movilizado a unas 4.000 personas, entre participantes y acompañantes, generando más de cien pernoctaciones.

La Media Maratón Los Barruecos tendrá salida y llegada en la Plaza de la Nora y discurrirá por el Monumento Natural de Los Barruecos, incluyendo pasos por el Museo Vostell Malpartida, integrando deporte, naturaleza y cultura en un entorno singular.

El secretario del Club de Atletismo Malpartida Los Barruecos, Diego García, ha explicado que la organización ha buscado combinar el “atractivo competitivo con la experiencia turística y cultural del entorno”, reforzando la identidad del evento dentro del Circuito de Grandes Carreras.