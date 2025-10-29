La Junta respalda la 13ª edición del Festival de Cine Plasencia en corto, que este año ofrece 24 cintas en la sección oficial

Un total de 24 cortometrajes, seleccionados de entre los 370 que se han recibido, conforman la sección oficial de la 13ª Edición del Festival de Cine Plasencia en Corto, que se desarrollará del 3 al 6 de noviembre en la capital del Jerte. Paralelamente, también se celebrará la 12ª edición del International Youth Film Festival, del 6 al 8 de noviembre, que para esta ocasión contará con 210 trabajos procedentes de un total de 35 países.

Así lo han puesto de manifiesto el responsable de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio; la responsable de Promoción Cultural del Ayuntamiento de Plasencia, Marisa Bermejo; y los miembros de la Asociación 24 fotogramas, organizadores de ambos festivales.

Durante su intervención, el director de la Filmoteca regional ha reseñado la importancia de los dos festivales que se celebrarán la próxima semana en Plasencia. Por un lado, el Plasencia en Corto y, por otro, el International Youth Film Festival, la parte profesional, en el que se proyectan cortometrajes con aspiraciones o ya ganadores de un Goya, y la parte educativa y formativa del Festival Joven, que logra reunir en la capital del Jerte a profesionales del cine con alumnos de institutos de diversos lugares y países.

Antonio Gil Aparicio ha recordado que la Filmoteca de Extremadura ha programado para el mes de noviembre en Plasencia, y haciéndolo coincidir con Festival, la proyección de la cinta 'Soy Nevenka' que contará además con la presencia de Urko Olazábal, uno de sus protagonistas. Además, con Filmoeduca que en esta ocasión ofrecerá 'Buffalo Kids', contando con la presencia de sus dos directores, Pedro Solís y Juan Jesús Galocha.

El festival, organizado por la Asociación Cultural 24 fotogramas, aúna el sector profesional y el educativo, siendo un referente a nivel nacional. Además, cabe reseñar la enorme labor, tanto divulgativa como educativa que esta asociación lleva a cabo en la ciudad, ha destacado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Plasencia.

Por su parte, desde la asociación organizadora han recordado que el Festival Plasencia en Corto, que ha recibido 370 cortometrajes, desarrollará sus proyecciones desde el lunes 3 al jueves 6 en los Multicines Alkázar, mientras que las cintas del International Youth Film podrán verse el jueves y el viernes en el Teatro Alkázar.

Natalia Pérez ha recordado que se hará entrega de diez premios, entre los que destacan el Premio de la Prensa, de nueva creación, y el Premio Mayorga, que viene a sustituir al Premio de Honor. También habrá reconocimiento a la Promoción de la Igualdad y la No Violencia, además de los ya conocidos del Premio del Público o el Premio al Compromiso con el cine en Extremadura, que este año recaerá en la Muestra de Cine y Cultura de la Vera por su labor por la Cultura en el ámbito rural.

Del mismo modo, Natalia Pérez también ha recordado que el jurado de estos premios está conformado por profesionales, entre ellos diversos extremeños, ligados al mundo del cine.

Por su parte, José Luis Muñoz ha recordado que el International Youth Film ha recibido para esta edición un total de 210 trabajos procedentes de 35 países diferentes, entre los que cabe destacar a países como Colombia, Argentina, Austria o Portugal. También ha señalado que, sumando ediciones, se han recibido más de 3.300 trabajos y han participado más de 90 países en estas 11 ediciones ya celebradas.

Muñoz también ha querido incidir en la parte económica de un festival que sólo en su parte educativa tiene una impacto directo de más de medio millón de euros en la ciudad, además de la proyección internacional de la ciudad y de la labor educativa y formativa que realiza.

Los galardones se entregarán en una Gala en el Teatro Alkázar el sábado 8 de noviembre a partir de las 20:00 horas.