La Junta replica a USO que el Infoex planifica la época de peligro alto con "total normalidad" y "más medios que nunca"

La Junta de Extremadura ha replicado al sindicato USO que el Plan Infoex está planificando la época de peligro alto de incendios forestales con "total normalidad" y "más medios que nunca", tanto humanos como materiales.

Así, ha reseñado que, en concreto, hay 138 bomberos forestales contratados durante todo el año que antes trabajaban solo de junio a noviembre.

A ellos se une que hay 43 vehículos nuevos, entre ocho camiones autobomba, siete bulldozers, seis cabezas tractores, seis plataformas (para formar seis góndolas) y once pick-up.

"Más aún: para la próxima campaña de riesgo alto, Extremadura contará con un nuevo avión anfibio más, el cuarto", han destacado fuentes de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

También ha puesto en valor el Ejecutivo regional que se está cumpliendo lo establecido en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Plan Infoex, que estaba pendiente "desde el año 2018 y fue aprobado el pasado junio con el visto bueno de todos los sindicatos presentes en la mesa negociadora".

"Este Plan atiende por fin reivindicaciones históricas del colectivo, como la creación de los complementos de disponibilidad y de jefatura de retén, o la creación de las plazas de segunda actividad. Las jubilaciones se están cubriendo conforme a lo previsto con antelación", ha recalcado.