La Junta replica que no puede aportar más que una subida de 80 euros a los docentes y muestra respeto por las protestas anunciadas

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha replicado a los sindicatos educativos que la Junta no puede aportar más que una subida salarial de 80 euros al mes a los docentes, al tiempo que ha mostrado su respeto por las protestas anunciadas de cara al próximo curso con el objetivo de conseguir la homologación salarial.

Vaquera respondía de esta forma a la rueda de prensa ofrecida este pasado martes por los sindicatos con presencia en la Mesa Sectorial de Educación --PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT-SP--, que anunciaron que endurecerán su acciones reivindicativas en el próximo curso por la homologación con medidas entre las que podrían estar la huelga y una manifestación al inicio del curso 2025-2026.

La consejera de Educación ha recalcado que la última oferta que la Junta de Extremadura trasladó a los sindicatos fue una subida salarial de 80 euros mensuales, lo que se traduciría en de 1.120 euros anuales para los profesores de la región.

"Eso equivale a 29 millones de euros en manos de nuestros docentes. Con este importe que nosotros proponíamos sí que hay una equiparación o una equivalencia con el resto de comunidades", ha asegurado Vaquera a preguntas de los medios.

En este sentido, la consejera ha dicho que esta cifra no le "parece suficiente" a los sindicatos pero que el Ejecutivo regional ahí ya no puede "hacer nada", a lo que ha añadido que los representantes de los profesores "están en su derecho a manifestarse y a hacer las medidas que dentro de la legalidad estimen oportunas" al respecto.

También, y a preguntas por la petición de los sindicatos de la convocatoria de una Mesa Sectorial Extraordinaria con el único punto del orden del día de la homologación salarial, Mercedes Vaquera ha precisado que ni a ella ni a la consejería le ha llegado tal petición.

"No sé dónde la habrán pedido o a quién, pero, repito, a mí no me ha llegado la convocatoria, porque si a mí alguien me pide una convocatoria, nosotros la hacemos, con los sindicatos y con todo el mundo", ha asegurado.