La Junta recibe en Feciex el aval de la caza y la pesca a su apuesta por la profesionalización

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Francisco Ramírez, ha mostrado su satisfacción por "la buena acogida" que aficionados y profesionales de la caza y la pesca han dispensado a las propuestas presentadas durante Feciex, la Feria de Caza, Pesca y Naturaleza celebrada en Badajoz desde el jueves y hasta este domingo.

"Han sido cuatro días intensos pero muy fructíferos", resume Ramírez, que fue el encargado de inaugurar la cita y ha participado en distintos actos divulgativos y sociales a lo largo de las cuatro jornadas.

Varios de ellos han abordado aspectos estratégicos para el presente y el futuro del sector. Entre ellos, una mayor integración de la mujer en el sector cinegético, una prioridad de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en sintonía con el planteamiento del Gobierno de María Guardiola de que la igualdad sea efectiva y transversal.

También ha abordado Ramírez en Feciex las licencias telemáticas de caza y pesca que han entrado en vigor este año y que ya tienen cerca de 6.000 aficionados, y el nuevo decreto de control sanitario de la carne de caza, elaborado en colaboración con la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

Entre otras novedades, la norma en tramitación eliminará burocracia, prevé la creación de LICA (Locales de Inspección de Caza) y permitirá la venta directa de carne fresca de caza mayor por parte de los propios cazadores al consumidor final o a minoristas, siempre tras la exigida inspección veterinaria favorable.

En estos cuatro días, el consejero y el director general de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia, José Antonio Cidoncha, han presidido citas clave para trazar las líneas estratégicas de los sectores cinegético y piscícola, como el Consejo Extremeño de Caza, el Consejo Extremeño de Pesca y Acuicultura o la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza.

"Hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano la realidad de la caza y la pesca, de tomarles el pulso hablando con aficionados, asociaciones, pymes, jóvenes", desgrana el consejero. "Estamos trabajando en distintas medidas que ayudarán a profesionalizar nuestra caza y pesca", añade Francisco Ramírez, que define a estos dos sectores como "estratégicos para el mundo rural, claves para sostener las economías de muchos de nuestros pueblos".