La Junta reafirma que la subida salarial de 1.120 euros al año que ofrece a los docentes los sitúa "en la media nacional

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha reafirmado que la subida salarial de 1.120 euros al año (80 euros mensuales en 14 pagas) que ha ofrecido a los docentes de la región los sitúa "en la media nacional", y en una "posición ventajosa" con respecto a otras comunidades autónomas.

Así lo destacan fuentes de la Consejería de Educación con motivo de la reunión prevista para este jueves 16 de octubre, entre sindicatos docentes y la Junta de Extremadura para negociar sobre el salario.

Según señala la Consejería de Educación, la subida de 80 euros mensuales en 14 pagas que ha propuesto a los docentes tendría pleno efecto en el ejercicio de 2026, y supone un impacto de más de 23 millones de euros para las arcas autonómicas.

Una subida salarial que sitúa a los docentes de Extremadura "en una posición ventajosa respecto a otras comunidades", ya que teniendo en cuenta variables como el PIB regional, el coste por hora de cada región o el número total de horas lectivas, los profesionales extremeños se sitúan por encima de la media española, señalan desde la Consejería de Educación.

Y es que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de portales especializados en educación, los maestros extremeños se encuentran actualmente en el decimocuarto puesto de todas las regiones del país, con un salario bruto anual de 33.830,16 euros, mientras que con la subida salarial que propone la Junta de Extremadura, pasarían a percibir un salario bruto de 34.950,16 euros anuales, con el que subirían cuatro puestos y pasarían al décimo lugar en el ranking de regiones.

Con este incremento, los maestros extremeños se sitúan en salario por encima de los otros regiones como La Rioja, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña o Asturias, según apuntan fuentes del Ejecutivo.