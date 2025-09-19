La Junta presenta las medidas a tomar respecto al abastecimiento de agua en las zonas afectadas por los incendios

Hoy se ha celebrado en Cáceres la segunda reunión del Comité Técnico del seguimiento de los efectos de los incendios en Extremadura para adoptar medidas con el objetivo de prevenir o minimizar la afección a los sistemas de abastecimiento de agua en las localidades cuyo entorno se vio afectado por los fuegos.

A esta reunión han asistido representantes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible; de la Consejería de Gestión Forestal y de la Consejería de Salud de la Junta de Extremadura; y representantes del Consorcio MasMedio de la Diputación de Cáceres. También participa en el Comité la delegación de la AEMT en Extremadura ofreciendo información meteorológica.

Tras el encuentro, el secretario general de Desarrollo Sostenible, Coordinación y Planificación Hídrica, Víctor del Moral, ha explicado que actualmente, y tras los informes técnicos presentados, "se ha constatado el buen funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de todas las localidades afectadas, que son 15, así como que la calidad del agua de los municipios afectados no presenta ningún problema de contaminación. Todos los municipios beben ya de la red con normalidad".

En cuanto a las medidas preventivas que se van a tomar para intentar evitar que las cenizas llegue a los sistemas de abastecimientos y contaminen el agua cuando comiencen las lluvias, el director general de Gestión Forestal y Defensa contra Incendios, José Antonio Bayón, ha explicado que la más destacada es el "helimulching", que consiste en "sanar la superficie quemada por los incendios mediante la colocación de paja en los cauces y laderas próximos a las fuentes de suministro para proteger el suelo de la erosión y evitar que la ceniza llegue a estas infraestructuras y se introduzca en los depósitos municipales".

"En caso de que en algún sistema la contaminación de las aguas sea inevitable, y ya como medida curativa, se instalarán sistemas de potabilización avanzados a través de osmosis inversa, o en caso extremo necesario, se procederá a la contratación de obras de emergencia, en la búsqueda de suministros alternativos si las condiciones meteorológicas del otoño se vuelven absolutamente desfavorables provocando el desabastecimiento de las localidades con mayor población y entornos más afectados, como son Jerte y Cabezuela", ha aseverado Víctor del Moral.

El secretario general también ha destacado que "estamos en estrecha coordinación con la AEMET Extremadura, que informará al Comité Técnico de la previsión de llegadas de lluvias con 72 horas de anticipación, que se comunicará a los ayuntamientos, que son los responsables directos de los sistemas de abastecimiento para que adopten las medidas que desde los servicios de Diputación se les ha recomendado, facilitándoles para ello la instrumentación necesaria de control y análisis.

Víctor del Moral también ha hecho hincapié en "la unidad y coordinación entre la Junta y la Diputación de Cáceres" y ha concluido señalando que "ambas administraciones están trabajando de la mano, adoptando medidas para agilizar las soluciones necesarias para que este grave episodio pase lo más rápidamente posible sin afectar a la vida y a la economía de esas poblaciones".