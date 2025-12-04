La Junta pone en marcha un programa para asegurar el relevo empresarial de autónomos y micropymes

La Junta de Extremadura tiene en marcha el Programa Releva, una iniciativa integrada dentro del plan estratégico 'Extremadura sigue', cuyo propósito es garantizar la continuidad de empresas y comercios viables que corren riesgo de cierre por falta de relevo.

El programa pretende dar respuesta a una realidad "creciente" en la región ya que "numerosos" negocios, especialmente aquellos gestionados por autónomos y pequeñas empresas, se ven abocados al cierre ante la jubilación de sus titulares.

El Programa Releva está dirigido tanto a autónomos o micropymes, que estén próximos al cierre de sus negocios, ya sea por jubilación u otros motivos y que no tengan relevo para dar continuidad a sus empresas, como a personas emprendedoras, trabajadores u otros titulares de empresas interesados en acceder al traspaso de dichos negocios.

Esta iniciativa ofrece asesoramiento en el proceso de relevo a través de un diagnóstico completo y valoración del negocio a transmitir, intermediación facilitando el contacto y acuerdo con un comprador, y asesoramiento para la formalización del traspaso empresarial, explica en nota de prensa el Gobierno regional.

Asimismo, con el objetivo de facilitar la promoción de las empresas que se traspasan, se mostrarán los anuncios de los negocios diagnosticados a la plataforma extremadurasigue.es, con el objetivo de dar difusión a los negocios a transmitir y facilitar el contacto con potenciales emprendedores que deseen continuar los negocios.

Las personas interesadas en ceder su empresa o en adquirir un negocio en funcionamiento podrán obtener información detallada sobre el programa en las jornadas informativas que se celebrarán el 14 de enero en Cáceres, el 29 de enero en Badajoz y el 5 de febrero en Plasencia.

'Extremadura sigue' es un plan regional destinado a impulsar y apoyar procesos de relevo empresarial en la región. La iniciativa articula asesoramiento personalizado y diferentes líneas de ayudas para facilitar la continuidad de negocios viables, especialmente en entornos rurales. El plan reúne varios programas orientados a autónomos, empresas familiares y municipios con dificultades demográficas.