La Junta pone en marcha dos proyectos pioneros para trabajar en igualdad y fomento de la lectura entre los jóvenes

La Junta de Extremadura ha presentado dos proyectos pioneros dirigidos a la juventud como el nuevo 'escape room' sobre igualdad que se ubicará en la factoría Joven de Badajoz y las 'Maletas viajeras - escape game' de igualdad y fomento de la lectura que funcionarán por diferentes centros juveniles del Instituto de la juventud de Extremadura (IJEX).

El acto ha contado con la presencia de la directora general del IJEX, Raquel Martín; la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda y la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Beatriz Arjona.

Las tres han destacado en sus intervenciones que las nuevas actividades dirigidas a los jóvenes han sido posibles gracias a una colaboración estrecha entre sus departamentos que ha permitido diseñar un proyecto que trabaje sobre la igualdad y sobre el fomento de la lectura siempre desde una perspectiva "amena y cercana a la juventud".

Ambos recursos están diseñados para promover valores fundamentales como la igualdad, la prevención de la violencia de género y el fomento de la lectura entre los jóvenes de Extremadura. Estos proyectos se enmarcan en la política de la Junta de favorecer "iniciativas útiles, innovadoras y adaptadas" a los intereses actuales de la juventud.

La directora del IJEX ha explicado que las 'Maletas viajeras' son materiales con formato de cajas itinerantes que combinan, en el caso de las centradas en el ámbito de igualdad, diferentes pruebas, acertijos y retos cooperativos para fomentar el pensamiento crítico en jóvenes a partir de 12 años además de sensibilizar sobre la igualdad y la lucha contra la violencia de género.

Por su parte, la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural ha resaltado la importancia de las 'Maletas viajeras' de Fomento de la Lectura para reenganchar a la juventud en la lectura desde una perspectiva colaborativa y adaptada a sus necesidades, combinando clásicos y autores contemporáneos en un formato lúdico y accesible.

"Parecen pequeñas maletas pero para nosotras son grandes esperanzas, busca que la lectura sea vista como una actividad enriquecedora y motivadora, más allá de la obligatoriedad escolar", ha indicado, además de destacar que las maletas literarias pueden suponer un recurso muy interesante para las bibliotecas rurales de Extremadura.

Entre los objetivos de esta iniciativa Adela Rueda ha destacado la posibilidad de descubrir nuevos libros y autores; el uso de la lectura como herramienta para resolver problemas y superar desafíos; potenciar la colaboración y el trabajo en equipo y experimentar la lectura como una actividad "emocionante y enriquecedora", ha informado la Junta en nota de prensa.

En total serán 10 maletas, cinco de temática literaria y cinco de igualdad que serán utilizadas en un principio por el personal de los 17 Espacios para la Creación Joven y Factorías del IJEX.

"En cualquier caso las maletas estarán a disposición de cualquier centro, colectivo o entidad que desee organizar actividades relacionadas con esta temática y que busque herramientas innovadoras para trabajar con la juventud como pueden ser centros educativos, asociaciones, bibliotecas y oficinas de igualdad, algo que hará que un número creciente de jóvenes extremeños y extremeñas se beneficien de este proyecto", ha indicado la responsable del IJEX.