La Junta pide "responsabilidad" a Vox y defiende la "negociación en bloque" para dar "estabilidad" a Extremadura

La portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano, ha pedido "responsabilidad" a Vox en las negociaciones con el PP de cara a la gobernabilidad de Extremadura tras las elecciones del 21 de diciembre y ha defendido la "negociación en bloque" con dicho partido, que incluiría cuestiones como los presupuestos regionales, la conformación del gobierno o la presidencia de la Asamblea, para así dar "estabilidad" a la región.

Manzano ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en funciones, en donde se ha mostrado convencida de que los partidos implicados van a "tener la responsabilidad de llevar a buen puerto" sus políticas y que se materialicen en un acuerdo que haga que Extremadura "crezca y que dé estabilidad" a la región.

"Lo que queremos es mantenernos ejerciendo nuestras políticas, lo que queremos es seguir trabajando día a día con la misma intensidad con la que estamos trabajando ahora. Y lo que pedimos al otro partido, al partido de Vox, es responsabilidad y que participe con la toma de decisiones donde se tienen que adoptar, que es en el propio Consejo de Gobierno", ha subrayado.