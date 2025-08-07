La Junta participa en la puesta en semilibertad de cuatro cachorros huérfanos de lince y su madre adoptiva

El director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, ha participado este miércoles en la puesta en semilibertad de cuatro cachorros de lince, que quedaron huérfanos hace unos meses, y de su madre adoptiva.

Los cinco ejemplares han sido liberados en una cerca de adaptación en el Parque Nacional de Monfragüe, donde estarán aprendiendo a cazar y a vivir en plena naturaleza durante, al menos, cuatro o cinco meses.

Los cachorros son hijos de dos linces que murieron atropelladas, con apenas un mes de diferencia, en Navalmoral de la Mata y en el Valle de Matachel. El director general ha señalado que "gracias a los collares de radiofrecuencia que llevaban las madres, se les pudo localizar y ser trasladados al Centro de Cría en Cautividad de Zarza de Granadilla, donde fueron criados con biberón y donde también se les juntó con Flora, una hembra lince que ha cuidado de ellos todos estos meses".

Germán Puebla ha destacado que ha sido "una experiencia absolutamente asombrosa ver cómo Flora los acogió, les enseñó a cazar conejos y otros animalillos, y los cuidó como si fueran suyos". Hoy, estos cachorros han sido liberados junto a su madre adoptiva en una zona de adaptación en el interior del Parque Nacional de Monfragüe, donde ya hay dos linces campeando.

Flora y estos dos linces adultos llevan collar de radiofrecuencia, por lo que se les podrá observar y comprobar cómo interactúan hasta el momento en el que los cachorros sean puestos, definitivamente, en libertad, ha explicado el titular de Sostenibilidad.

El proyecto cuenta con el apoyo de fondos europeos LIFE Plus y busca recuperar la especie y devolverla al campo extremeño como animal salvaje. "No queremos linces en zoológicos, queremos linces libres, como siempre han sido", ha concluido Germán Puebla.