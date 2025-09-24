La Junta participa junto a Ecovidrio en una jornada creativa para aportar soluciones al reciclaje de vidrio en Extremadura

El director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, ha inaugurado este martes en Mérida la Jornada 'Desing Thinking' de Ecovidrio, un encuentro creativo para desarrollar soluciones que aumente el porcentaje de vidrio que se recicla en Extremadura.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha organizado esta jornada en colaboración con Ecovidrio, para conseguir que Extremadura sea una región con más reciclaje "porque en la actualidad estamos en el vagón de cola de la media de las regiones españolas", ha destacado Germán Puebla.

"Tenemos que buscar fórmulas e ideas que consigan que el ciudadano colabore en esta labor básica, fundamental y tan necesaria para el medio ambiente", ha aseverado el titular de Sostenibilidad.

Así, ha indicado que el reciclaje "no solo es una cuestión de concienciación al ciudadano", al tiempo que ha incidido en la necesidad de "ponérselo fácil" a las personas que habitan en el mundo rural, como es el caso de la mayor parte de la población en Extremadura porque "si tenemos un contenedor que está a 1,5 km de tu vivienda, será muy complicado que te lleves una bolsa con tres kilos de botellas y de vidrio al contenedor".

Reciclar, ha apuntado el director general, "es un acto que tiene que poder hacerse de una manera fácil y segura y esa será la línea en la que seguiremos insistiendo desde la Junta de Extremadura".