La Junta otorga 1.300 calificaciones de viviendas protegidas en los últimos dos años

La Junta de Extremadura ha otorgado 1.331 calificaciones de viviendas protegidas en los últimos dos años, "lo que demuestra el impulso a este segmento" desde la llegada del actual Ejecutivo autonómico.

Así lo ha destacado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, durante el foro 'La Mirada Económica', organizado por el diario Hoy, donde ha destacado que estos datos contribuyen “a cambiar el panorama de la vivienda en la región”.

Martín ha afirmado que en cada calificación “hay una familia que podrá acceder a una vivienda en condiciones más asequibles, un promotor que se pone en marcha, un ayuntamiento que desbloquea suelo y otros actores del sector”.

Una de las apuestas del Ejecutivo extremeño para cambiar el actual modelo es la construcción industrializada, viviendas levantadas a partir de módulos prefabricados, producidos en entornos controlados, con menos residuos, menos consumo energético y mayor seguridad para los trabajadores, ha expresado.

Un modelo que facilita más rapidez en la construcción, un nivel de calidad y de eficiencia energética mucho más alto, y un menor coste en la edificación.

En opinión de Martín, esta apuesta es “muy importante” en la comunidad autónoma, pues “se pueden ofrecer soluciones habitacionales más rápidas y baratas, y además puede convertirse en un nicho de empleo y de modernización empresarial”.

“Apostar por la construcción industrializada significa abrir nuevas oportunidades al tejido productivo extremeño, favorecer la innovación en empresas constructoras y generar puestos de trabajo cualificados en la región -ha dicho-; por este motivo la Junta de Extremadura está convencida de que esta fórmula debe formar parte de su política de vivienda”.

Todo ello "de la mano del sector, para que las empresas extremeñas estén a la vanguardia de esta transformación", ha agregado Martín.

Pero para poder cambiar el actual modelo de construcción es fundamental contar con un factor clave, un nuevo marco urbanístico, ha dicho, pues “no tiene sentido que una promoción de vivienda social o de alquiler asequible se vea frenada durante años porque el planeamiento general de un municipio está en revisión”.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico está dando pasos “para simplificar, para digitalizar, para crear un urbanismo más ágil y cercano a las personas”, ha significado.