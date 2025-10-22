La Junta modificará los límites de 11 zonas de especial protección para las aves

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha hecho un pronunciamiento favorable a la tramitación del proyecto de decreto por el que modifican los límites de once zonas de especial protección para las aves (ZEPA), tras el análisis de 28, y se ajustan a las cotas de máximo llenado.

Esta nueva norma tiene como objetivo la modificación de los límites de las zonas ZEPA de los embalses de Arrocampo, Borbollón, Valdecañas, Valuengo, Horno-Tejero, el Complejo Lagunar Ejido Nuevo, la charca dehesa boyal Navalmoral, la charca La Torre y los pantanos de Alcántara, Brozas y Vegas Altas para mejorar su representación cartográfica.

En concreto, se pretende subsanar los "errores cartográficos" cometidos en la delimitación inicial de aquellas ZEPA cuyos límites se definieron ajustándose a la descripción textual, siguiendo el trazado de las cotas de máximo llenado de embalses artificiales y lagunas naturales.

En esos casos, cuando la descripción textual de los límites hacía referencia expresa a un nivel o a una cota máxima de llenado, la representación gráfica se hizo interpretando dichas cotas sobre la cartografía en papel disponible, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han puesto en evidencia los errores derivados de la cartografía original en papel, por lo que, para esta propuesta, el ajuste de límites se ha realizado a partir de modelos digitales del terreno generados mediante la tecnología LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging).

Esta tecnología ha permitido ajustar con mayor "precisión" los límites de aquellos espacios de la Red Natura 2000 que están asociados a curvas de nivel, cotas o niveles de máxima capacidad de llenado, haciendo coincidir la descripción textual con la representación gráfica en formato digital.

Por todo ello, la Junta considera "imprescindible" proceder a la actualización de los límites de aquellos espacios de la Red Natura 2000 que presentan estos "errores".