La Junta mantiene las oposiciones para Administración General en 2026 como estaba previsto

La Junta de Extremadura señala que antes de que finalice este año se acumularán las ofertas públicas de empleo para Administración General de 2022 y 2023 a las ya publicadas de 2021, tal y como anunció la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola.

En total serán 1.644 plazas las que se convocarán antes de que finalice el año y cuyo proceso selectivo se llevará a cabo en el primer semestre de 2026, indica la Junta en una nota de prensa.

"Estas oposiciones se mantienen tal y como estaban previstas", insiste el Ejecutivo, despejando así las dudas suscitadas tras la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre.

En concreto, se acumularán las ofertas de empleo este año, antes de la celebración de las elecciones autonómicas, y en 2026 se llevarán a cabo las oposiciones, todo el proceso se llevará a cabo con normalidad. Asimismo, el concurso de traslado pendiente desde 2015 también se llevará a cabo antes de que termine este año.