La Junta licita la compra de cerca de 1,2 millones de vacunas para la 'lengua azul'

La Junta de Extremadura ha sacado a licitación pública la adquisición de 1.149.431 dosis para la vacunación masiva frente a la fiebre catarral ovina o 'lengua azul' en especies sensibles de la región, una compra a la que destinará un máximo de 632.187,05 euros.

Según recoge el portal de contratación, la lengua azules una enfermedad de etiología vírica que afecta a rumiantes de diversas especies, producida por un virus del género Orbivirus y transmitida por determinados mosquitos del género Culicoides.

Se caracteriza por su alta patogenicidad en ovinos y por su gran transmisibilidad en presencia de vectores adecuados, que pueden desplazarse a grandes distancias en función de las condiciones climáticas, especialmente de las corrientes térmicas y los vientos.

La transmisión de esta enfermedad por medio de mosquitos dificulta en gran medida el control de la misma, así como la previsión de su futura diseminación territorial dentro de la cabaña ganadera y está comprobado que la profilaxis vacunal es el método más eficaz para el control y erradicación de esta enfermedad.

Así, para hacer frente a la vacunación masiva frente a la enfermedad de la lengua azul en la Comunidad Autónoma de Extremadura es necesario la adquisición de dosis vacunales de los serotipos 1-8 para ovinos, para la inmunización de animales de estas especies en la región durante el año 2025.

Teniendo en cuenta la situación económica del sector productivo ganadero, las autoridades en materia de sanidad animal de la Junta de Extremadura consideran necesario poner a disposición de los ganaderos las dosis vacunales necesarias, en aras de asumir parte del coste total que supone la aplicación de un programa sanitario obligatorio (cuyo coste se desglosa en el gasto en las dosis vacunales y el gasto de aplicación de las mismas, esta última parte soportada por el ganadero).

A estos efectos, la Consejería ha recordado que el coste de esta vacuna no estará financiado en el marco de la orden de 20 de marzo de 2024 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Apícola en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Durante este año 2025 se realizó una compra de emergencia para el serotipo 1-8 del virus de la lengua azul mediante la que se adquirieron un total de 1.700.000 dosis.

En principio, según las bases de datos del Servicio de Sanidad Animal, para la inmunización de la totalidad de la cabaña ovina de Extremadura se necesitarían unas 2.849.000 dosis de esta vacuna.