La Junta licita por 4,8 millones obras de seguridad viaria en las carreteras EX-201, EX-202 y la EX-211

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ha licitado las obras de mejora de la seguridad viaria en las carreteras EX-201, entre el límite de la provincia de Huelva y Segura de León; la EX-202, entre Fuente de Cantos, Segura de León y la travesía de Bienvenida, y la EX-211, en la travesía de Peraleda del Zaucejo.

Unas obras que cuentan con un presupuesto de licitación de 4.869.308 euros (IVA incluido), y que se centran en la mejora de las condiciones de seguridad viaria mediante la corrección de los defectos superficiales del firme, así como en la renovación y adecuación de los elementos de señalización vertical y horizontal, balizamiento y sistemas de contención.

Estas intervenciones "permitirán una circulación más segura y confortable, mejorando la eficiencia energética del tráfico rodado, lo que conlleva una reducción del consumo de combustible y de las emisiones de CO2", señala la Junta en nota de prensa.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 18 de noviembre, y una vez adjudicados, los trabajos tienen un plazo de ejecución de seis meses a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo.

Cabe destacar que las obras están financiadas en un 85 por ciento con fondos europeos Feder y en un 15 por ciento con fondos propios de la comunidad autónoma.