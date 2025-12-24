La Junta invierte 2,2 millones en mejoras en el equipamiento de nueve playas de interior con bandera azul

El Consejo de Gobierno en funciones ha autorizado la contratación del suministro e instalación de equipamiento para la mejora de la calidad en nueve playas de interior de Extremadura, distribuidas en lotes, por un importe total de 2.208.735 euros, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

El objeto del acuerdo recoge el suministro, transporte, instalación y montaje de equipamiento en las playas de interior ubicadas en Alange; Cancho del Fresno (Cañamero); Calicantos (Casas de Don Pedro); Isla del Zújar (Castuera); la Dehesa (Cheles); Peloche (Herrera del Duque); Costa Dulce (Orellana la Vieja); Campanario; y Puerto Peña (Talarrubias) para la mejora de la calidad de las zonas de baño y el mantenimiento de los estándares exigidos para cumplir con los criterios de Bandera Azul.

Para la ejecución del contrato se establecen nueve lotes siguiendo un criterio de ubicación geográfica, considerando un lote por cada zona de baño.

Entre las actuaciones a realizar figuran la instalación de sistemas de sombra, plataformas de baño flotante, torres de vigilancia para socorristas, duchas, cartelería, sistemas de aspersión ambiental y equipamiento de papeleras, mesas, jardineras y aparcabicis, entre otros elementos, dependiendo de las necesidades de cada una de las zonas.

Unas mejoras que permiten "reforzar los estándares" de todas estas playas así como cumplir con los criterios exigidos para obtener y renovar el distintivo de calidad bandera azul, ha señalado la portavoz del Ejecutivo regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.