La Junta invertirá 7,8 millones en urbanizar el nuevo polígono industrial de Don Benito

La Junta de Extremadura invertirá más de 7,8 millones de euros en las obras de urbanización del nuevo polígono industrial de Don Benito, que supondrán la primera actuación autonómica de este tipo en la ciudad y permitirán poner a disposición del tejido empresarial más de 210.000 metros cuadrados de suelo industrial.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha detallado a la alcaldesa, Elisabeth Medina, que la licitación ya está en marcha e incluye infraestructura eléctrica y otros servicios exteriores.

En total se urbanizarán casi 286.000 metros cuadrados, de los que un 60 % ya ha sido adjudicado a empresas, lo que, según el consejero, evidencia la demanda y garantiza un uso eficiente de los fondos públicos.

Santamaría ha subrayado que la actuación refleja el compromiso del Gobierno regional con el desarrollo económico y la generación de empleo, mientras que Medina ha valorado la respuesta a una histórica demanda empresarial y ha agradecido también la labor de su antecesora en la alcaldía, María Fernanda Sánchez.