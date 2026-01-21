La Junta invertirá 6,5 millones en ayudas para el impulso de empleo autónomo

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado las bases de las subvenciones para el impulso del empleo autónomo en la región con una dotación de 6,5 millones de euros, con la que se prevé llegar a más de 3.000 beneficiarios, distribuidos en las distintas líneas.

En una nota de prensa, la Junta de Extremadura ha recalcado que, en concreto, el decreto contempla la creación de cuatro líneas de ayudas orientadas a distintas situaciones dentro del trabajo autónomo, financiadas con cargo al proyecto 'PE 2025. Autoempleo'.

La Línea I, denominada 'Impulso del empleo autónomo (3+1)', contempla ayudas para personas trabajadoras autónomas que mantengan su alta ininterrumpida durante tres años en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en una mutualidad alternativa.

La subvención prevista es de 2.500 euros, ampliable a 3.000 euros si la actividad se desarrolla en municipios de menos de 300 habitantes.

Por otra parte, la Línea II 'Impulso del empleo autónomo (4+1)' ofrece ayudas para quienes mantengan su alta durante cuatro años en el RETA o mutualidad alternativa. La subvención es de 2.500 euros, ampliable a 3.000 euros en municipios de menos de 300 habitantes.

Además, la Línea III de 'Impulso. Tarifa Cero SMI', incluye ayudas dirigidas a personas autónomas con rendimientos netos inferiores al salario mínimo interprofesional anual, que se beneficien de la cuota reducida de la Seguridad Social. La subvención contemplada es de 960 euros.

Por último, la Línea IV de 'Impulso. Tarifa Quédate' incluye ayudas para personas autónomas mayores de 65 años acogidas a la jubilación activa, con una subvención prevista de 2.000 euros.

Las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica a través de la Sede Electrónica de la Junta de Extremadura entre el 21 de enero al 20 de junio de 2026, siempre y cuando la persona cumpla los requisitos exigidos para cada una de las líneas de subvenciones.

En otro caso, el plazo de cinco meses comenzará a computarse desde el día siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.

Además, el procedimiento para la concesión de estas subvenciones es el de concesión directa mediante convocatoria abierta.