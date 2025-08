La Junta da instrucciones de cómo actuar en avistamientos de linces en la zona de Bohonal de Ibor

El director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, ha mantenido hoy una reunión con los agricultores, ganaderos y cazadores convocados en el Ayuntamiento de Bohonal de Ibor, para explicarles cómo actuar en los avistamientos de linces en libertad por la zona y alrededores del municipio cacereño.

Germán Puebla ha explicado que hay dos sistemas fundamentales para hacerlo y que se resumen en dos actuaciones, "la primera es la utilización de observatorios establecidos al efecto y la segunda, hacer un aguardo de observación y en este segundo caso, es obligatorio tener la autorización de la Dirección General de Sostenibilidad", ha señalado Puebla.

El titular de Sostenibilidad se ha centrado en los aguardos, de los que ha dicho que "deben cumplir ciertas condiciones para ser autorizados y siempre y cuando se hagan en los sitios correctos y con la autorización del propietario del terreno".

"No se puede poner cebo para que vaya a los animales, no se pueden hacer en época donde haya crías cercanas, no se puede hacer de noche y no se puede hacer utilizando ramas o matorrales para esconderse", ha indicado Germán Puebla.

Al final de la reunión, se ha explicado cómo están empezando a aplicarse las primeras actuaciones en las zonas ZEPA. "Las primeras actuaciones se están llevando a cabo en los municipios que están asfixiados por las zonas ZEPA para que puedan expandirse y crecer" ha resaltado el director general que ha hecho hincapié en que se está haciendo una revisión general de todas las zonas ZEPA de Extremadura, "donde aplicaremos el criterio del sentido común y no la de prohibir por sistema", ha concluido.