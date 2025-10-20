La Junta insiste en que "no va a despedir a ningún bombero forestal" y CCOO insta a convocar a los sindicatos

El Ejecutivo extremeño ha asegurado que "no ha despedido ni va a despedir a ningún bombero forestal", mientras que la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha instado a la Junta a convocar de manera "urgente" a los sindicatos.

Según ha aclarado este sábado la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y recoge Europa Press, la Junta de Extremadura "no ha roto ni va a romper unilateralmente ninguna relación laboral" sino que lo que se va a producir es una finalización de contratos laborales el 30 de noviembre.

Esta fecha, asegura la misma consejería, ya estaba "prevista", era "conocida" y estaba "firmada por las dos partes de antemano", tal como, ha remarcado, "viene ocurriendo desde el año 2017".

"El día 1 de diciembre crearemos 138 plazas indefinidas para acabar con esta situación", ha aclarado añadiendo que, de tal modo, se brindará la "estabilidad" que el colectivo "merece".

"Nuestro gobierno cumple con lo prometido y acaba con la temporalidad de estas plazas, garantizando en su provisión el máximo respeto a la Constitución española y al resto de la normativa vigente, con la que se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a plazas de empleo público", ha zanjado la Administración extremeña.

Cabe señalar que estas declaraciones las ha hecho la Consejería de Hacienda y Administración Pública en respuesta a una nota de prensa de CCOO en la cual ha manifestado, este sábado, su "profunda preocupación y malestar" ante lo que ha calificado de una "posible amortización" de 138 puestos de bombero forestal conductor en el Plan Infoex.

"Desde CCOO hemos realizado las consultas oportunas a la Administración autonómica, recibiendo como única respuesta que no tienen claro qué hacer", señalaba la organización sindical en esa misma comunicación en la cual advertía que esa "falta de definición" aumenta la "incertidumbre y desconcierto" entre el personal que podría verse afectado.

A renglón seguido, la federación expresaba tener conocimiento de que hay trabajadores que "están recibiendo notificaciones oficiales de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en las que se les convoca para informarles sobre la modificación de 138 puestos de la categoría de Bombero/a Forestal Conductor/a de carácter discontinuo al 100% de temporalidad".

"Reclamamos que este proceso se realice con total transparencia, con garantías jurídicas y respetando plenamente los derechos del personal empleado público de la Junta de Extremadura, y que cualquier modificación se enmarque dentro del diálogo y la negociación colectiva", ha espetado la federación.