La Junta informa a profesionales de las ayudas a la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes

La secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana de la Junta en funciones, Lidia López Paniagua, ha iniciado este miércoles una serie de reuniones con los agentes implicados en las ayudas a la rehabilitación de viviendas, en municipios de hasta 10.000 habientes, que se podrán solicitar a partir del próximo 1 de marzo.

López Paniagua ha explicado en Badajoz en qué consisten esas ayudas, en un encuentro celebrado en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade), y en el que han participado miembros de esta institución y del Consejo de Colegios Profesionales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Extremadura.

El programa está dotado con 4 millones de euros en cuatro anualidades (2026-2029), y las ayudas se podrán solicitar desde el próximo 1 de marzo durante un período de tres meses, no admitiéndose a trámite las solicitudes que se presenten fuera de este plazo.

El objetivo es financiar actuaciones de rehabilitación en materia de accesibilidad, de eficiencia energética, de conservación y de habitabilidad en viviendas, informa en nota de prensa el Gobierno autonómico.

En concreto, trabajos sobre conservación de la cimentación, estructura e instalaciones; la conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías; adecuación interior de la vivienda a las condiciones de funcionalidad, habitabilidad, seguridad e higiene; mejoras de eficiencia energética y mejora de accesibilidad.

Según establece el decreto de la convocatoria, la ayuda será de hasta 14.000 euros por vivienda cuando se trate de una vivienda unifamiliar, y de 9.000 euros por vivienda cuando se trate de rehabilitación interior de un inmueble perteneciente a un bloque de pisos, con prioridad en el acceso a la misma para los jóvenes.

Las solicitudes de la subvención se deberán dirigir a la Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana de forma electrónica, utilizando el modelo normalizado de solicitud disponible en la dirección electrónica de la Junta (enlace disponible a partir del 1 de marzo) , acompañando la documentación exigida, a través del procedimiento telemático habilitado al efecto en la misma y según las instrucciones establecidas.

A esta convocatoria se destinan 4 millones de euros de fondos propios de la Comunidad Autónoma, de los cuales 300.000 euros se imputarán al ejercicio 2026; 1.637.976 euros al ejercicio 2027, en el año 2028 serán 2.037.976 euros y 24.048 euros en 2029.

La intención del Gobierno extremeño es continuar estas reuniones informativas a lo largo del mes de febrero con la patronal empresarial y con la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex).