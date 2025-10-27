La Junta impulsa un programa gratuito para empresas textiles y de moda extremeñas que deseen mejorar en sostenibilidad

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha un programa gratuito de mejora empresarial para el sector textil y de la moda, dirigido a negocios textiles y de moda de la región que quieran innovar, ser más competitivos y evolucionar hacia un modelo más sostenible.
En concreto, este programa ofrece asesoramiento personalizado en economía circular con el objetivo de ayudar a las empresas a mejorar sus procesos productivos, reducir costes y adaptarse al nuevo mercado europeo, cada vez más orientado hacia la sostenibilidad y la eficiencia.
El mismo se desarrollará en formato semipresencial y estará abierto hasta completar plazas, con participación totalmente gratuita, según informa la Junta en nota de prensa.
El programa incluye un análisis del proceso productivo de cada empresa, basado en la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), para identificar las principales cargas ambientales y las oportunidades de mejora.
A partir de este diagnóstico, se elaborará un plan de acción individualizado para la incorporación de estrategias de circularidad, que incluirán pasos concretos, análisis de costes, plazos y posibles subvenciones disponibles para su implementación.
Las empresas participantes contarán también con asesoramiento técnico y acompañamiento en los primeros pasos, además de obtener visibilidad dentro del proyecto Resotex, como ejemplo de buenas prácticas en sostenibilidad.
Las inscripciones pueden realizarse a través de Extremadura Empresarial hasta completar las plazas disponibles, según ha agregado la Junta.
Esta actuación forma parte del proyecto "Repensando el sector textil y la moda sostenible" (Resotex), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal 2021-2027, cuyo objetivo es impulsar la transformación del sector hacia modelos productivos más circulares, innovadores y competitivos.